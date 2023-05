Neuralink, la start-up d'Elon Musk, va tester ses implants cérébraux sur l'homme

Elon Musk n'est pas le seul à plancher sur les implants cérébraux. D'autres entreprises travaillent sur le contrôle des ordinateurs par la pensée, comme Synchron, qui a annoncé, en juillet 2022, avoir implanté la première interface cerveau-machine (ICM) aux États-Unis. "Nous construisons une technologie capable de diffuser directement la pensée des personnes qui ont perdu la capacité de bouger ou de parler à cause d'une maladie ou de blessures", explique Thomas Oxley, le fondateur et patron de cette start-up, dans une vidéo sur son site web. Plusieurs patients testent l'implant, qui a été inséré dans des vaisseaux sanguins, pour pouvoir composer des emails ou aller sur Internet grâce à leurs yeux et à leur cerveau.