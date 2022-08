Nintendo propose son premier jeu mobile... sans Mario (pour le moment)

Lors de l'annonce faite par le défunt Satoru Iwata, l'ex PDG de Nintendo, en mars dernier, de l'arrivée d'un bataillon de jeux Nintendo sur terminaux mobiles, les gamers du monde entier ont retenu leur souffle, l'action Nintendo en bourse a pris 30% dans la foulée, et les concepteurs de jeux vidéo rivaux ont reçu une pluie de briques sur la tête. Avec ce format téléchargeable rapidement et accessible partout (Mario dans votre poche, Mario dans le métro, Mario à la plage...), l'ambition portée par le géant avait de quoi faire frissonner. Mais à l'annonce du premier jeu, le 28 octobre, le soufflé est retombé.

Car Miitomo ("mon ami" en japonais), le premier jeu mobile de Nintendo n'est pas un "jeu" à proprement parler. C'est une sorte de Habbo (un tchat avec univers virtuel pour adolescents), ou un jeu Sims avec messagerie instantanée... et on y retrouve les Mii, ces avatars à tête ronde peu esthétiques que l'on pouvait déjà voir dans les jeux sur Wii (Wii Sports par exemple). Le jeu sortira en retard, mars 2016, au lieu de sortir en fin d'année comme prévu initialement et il sera gratuit, mais comportera des contenus additionnels payants si le joueur souhaite personnaliser davantage son univers.