On a fait un plongeon vertigineux dans Truth Social, le "Twitter" à la sauce Trump

Donald Trump a en effet affirmé, mardi sur la chaîne Fox News, qu’il ne comptait pas revenir sur la plateforme à l’oiseau bleu, un réseau social devenu "ennuyeux". Il n’en fallait pas plus pour propulser l’application Truth Social au sommet de l’AppStore américain, devant Twitter et Tik Tok. Alors forcément, on s’est demandé à quoi pouvait ressembler le nouveau mégaphone de Donald Trump. Avec la complicité d'Alex Monnier, du correspondant de TF1 à Washington, et l’aide de l’Américaine Kathryn Kressmann, nous avons exploré les arcanes de ce réseau social pas comme les autres. Et, autant vous dire, on n’a pas été déçu.

Dans cette agora en ligne, qui se présente comme un espace "pour la liberté de pensée et de partager des idées", l’utilisateur fait défiler "des vérités", le nom des messages sur la plateforme. On pourrait croire à un site parodique, quand on connaît le rapport pour le moment complexe de Donald Trump avec la vérité, et pourtant ce n’est pas le cas. Pour le reste, le fonctionnement de la plateforme est assez semblable à celui de Twitter. On retrouve les fameux "trending topics" avec le hashtag, pour les sujets les plus commentés. Seule petite différence, les contenus apparaissent par ordre chronologique. Autre petit détail qui prête à sourire, la tête d’un aigle, l'emblème américain, remplace le petit œuf sur la photo de profil.