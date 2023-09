L'intelligence artificielle, une aubaine pour les pirates informatiques

De l'histoire ancienne grâce à l'intelligence artificielle, qui propose des tournures de phrase plus crédibles et beaucoup moins d'erreurs d'orthographe. Les destinataires ont donc de quoi tomber encore plus dans le panneau... "L'IA facilite et permet une accélération du rythme des attaques", analyse Gerome Billois, expert en cybersécurité. Certains programmes, comme FraudGPT, permettent de dévoiler les e-mails qui sont en réalité frauduleux. Mais ces applications ne sont pas encore toujours abouties et leur efficacité réelle reste à démontrer.