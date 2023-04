Mauvaise nouvelle pour les étudiants tricheurs : cette IA détecte la signature de ChatGPT "avec 90% de fiabilité"

TF1info: ChatGTP est devenu, en quelques mois, le meilleur ami des étudiants un peu flemmards. Pourquoi est-il si difficile de distinguer si le devoir est écrit de la main d'un élève ou par une intelligence artificielle générative ?

Frédéric Agnès : Aujourd'hui, la forme de triche la plus facile et la moins coûteuse en effort, ce n'est plus d'aller copier-coller du texte sur internet. Dorénavant, il suffit de poser la question à ChatGPT. Et, sachant qu'il fait plutôt bien le travail et qu'en plus l'outil est gratuit, les étudiants s'en sont rapidement emparés. Le phénomène a rapidement pris de l'ampleur. Personne n'avait anticipé le déploiement de cette technologie, et par conséquent, les enseignants se sont retrouvés totalement démunis.