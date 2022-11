La Paris Games Week fait son retour : où en est la pratique du jeu vidéo en France ?

L'étude du SELL nous apprend par ailleurs que l'on compte "plus de 37 millions de joueurs" dans l'Hexagone, soit 7 Français sur 10 qui jouent au moins occasionnellement à des jeux vidéo. Un peu plus d'un sur deux (53%) joue même à une fréquence plus élevée, au moins une fois par semaine. Une activité qui se pratique en solo, bien sûr, mais aussi en multijoueurs : 57% des joueurs adultes sont adeptes de ces modes de jeu où l'on évolue entre amis ou avec des inconnus en ligne.

La console la plus utilisée par les joueurs n'est pas forcément celle à laquelle on pense en premier lieu, puisque le smartphone est le terminal le plus plébiscité. Suivent les consoles de jeux traditionnelles, puis les ordinateurs de bureau et les consoles portables. Si l'on a longtemps associé le jeu vidéo à un support physique (CD, puis DVD), on constate que les jeux sont désormais pour une large part (32%) achetés sous un format dématérialisé.