Paris Games Week : Rachel, Candice et Valentin, portrait de trois gamers loin des clichés

Candice, elle, dépense 80 euros par an dans les jeux vidéos. Ce n'est pas pour elle, mais pour son fils, Valentin. Le jeu auquel il joue est gratuit, ce qu'il achète, ce sont des costumes pour son personnage. Cela coûte 5 euros en moyenne pour ressembler à ses héros préférés. "Il y a Iron Man, j'aime bien. Il y a aussi Captain America, Spiderman, tous les Marvel", explique le jeune garçon. Des costumes qui ne le rendent ni plus fort, ni plus rapide, juste plus joli. Au début, sa mère a eu du mal à comprendre et puis, elle s'est ravisée. "J'ai dit : 'on ne va pas dépenser de l'argent pour ça', mais quand j'ai vu que tout le monde faisait la même chose, je me suis dit que je n'allais pas dire 'non'. Ça s'est surtout passé comme ça", admet-elle.