Pas d'accès à Internet, manque de maîtrise des outils… Près d'un Français sur trois "éloigné" du numérique

Si les outils numériques deviennent de plus en plus incontournables dans notre quotidien, c'est toute une frange de la population qui reste encore exclue de ces usages. Près de 16 millions de personnes, soit 31,5% des Français de plus de 18 ans vivant en métropole, sont concernées par le phénomène "d'éloignement" vis-à-vis du numérique, selon un rapport transmis vendredi au ministre délégué chargé de la Transition numérique Jean-Noël Barrot. Parmi eux, le rapport fait une distinction entre ceux qui sont éloignés du numérique parce qu'ils n'ont pas d'accès à Internet (4,5 millions de personnes) et ceux qui le sont parce qu'ils ne se sentent pas compétents (11,5 millions de personnes).

"L'éloignement du numérique peut, dans une société de plus en plus technologisée, avoir des conséquences majeures pour celles et ceux pour qui il est subi, par exemple en termes d'employabilité (...) sur le plan de l'accès aux droits (...) ou encore pour le suivi médical ou social", indique le rapport.