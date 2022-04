"Pas sûr" de pouvoir racheter Twitter, Elon Musk a un mystérieux plan B

Très actif sur Twitter où il compte près de 82 millions d'abonnés, le patron de Tesla a fait une entrée remarquée au capital de l'entreprise en début de semaine dernière en acquérant 73,5 millions d'actions ordinaires de la société. Il s'était vu offrir un siège au CA mais l'a finalement refusé dimanche, après une série de suggestions pour modifier la plateforme, comme l'ajout d'un bouton "éditer" ou encore le retrait des publicités, principale source de revenus de Twitter. "Depuis que j'ai réalisé mon investissement, je me suis rendu compte que l'entreprise ne prospérerait pas et ne servirait pas, sous sa forme actuelle, son impératif sociétal" d'une démocratie fonctionnelle, argumente Elon Musk dans sa lettre officielle de rachat.

Sa priorité, a-t-il précisé jeudi, serait d'éliminer les spams et arnaques. Mais surtout, il veut rendre la modération des contenus plus transparente, pour que les tweets ne soient plus "mystérieusement promus ou rétrogradés". Adepte des polémiques, provocations et blagues douteuses, il prône une vision plus large de la liberté d'expression. "En cas de doute, laissons le tweet exister", a-t-il affirmé, avant de reconnaître qu'il n'avait "pas toutes les solutions". De nombreuses ONG et personnalités politiques considèrent au contraire que Twitter laisse passer trop de désinformation et des propos haineux.