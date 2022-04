Qu'est-ce que la "Pixel War", le phénomène qui embrase Internet ?

Des alliances se sont alors créées, à l'initiative notamment de grands influenceurs. En France, le streameur Kameto a mobilisé sa communauté pour élaborer un immense drapeau français, avec une tour Eiffel, sur le côté gauche de la "carte". D'autres géants de Youtube et Twitch ont rejoint le "combat", à l'instar d'Etoiles, Squeezie, Zérator, SEB, Hugo Décrypte, Inoxtag ou encore Antoine Daniel. Le but étant de résister aux assauts des internautes espagnols et américains, qui se sont alliés et qui cherchent à s'approprier la zone occupée. "On met des pixels, ils en remettent. On met des pixels, ils en remettent. Et on fait cela jusqu'à qu'ils décampent et qu'ils fassent leur création autre part", explique Kameto, suivi par 1,2 million de personnes, dans l'une de ses vidéos.