Plan de sobriété énergétique : les Français invités à mettre en veille leur box internet

Concrètement, comment cette mesure pourrait-elle être mise en place ? Contacté, le ministère de la Transition numérique et des Télécommunications souligne que plusieurs opérateurs proposent déjà des appareils qui peuvent être mis en veille lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Il souhaite que cet usage soit généralisé, par plage horaire ou en fonction de la connexion des équipements auxquels ils sont reliés.

"Pour les box, il s’agit d'avoir une mise en veille automatique, générée par défaut, soit à l’issue d'un certain temps d'inactivité, soit lorsque la box ne détecte plus aucun appareil branché en WiFi", notamment la nuit, explique-t-il. À l'heure actuelle, une box internet est utilisée quasiment en continu, en moyenne 22 heures par jour, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Quant aux décodeurs TV, qui restent quant à eux branchés 19 heures et 42 minutes par jour en moyenne, "aujourd'hui, il faut souvent éteindre sa TV et son décodeur pour mettre les deux équipements en veille", relève le ministère. "Si certains décodeurs se mettent en veille quand on éteint la TV, ce n'est pas le cas de tous les décodeurs TV. Nous souhaitons, de concert avec les opérateurs, généraliser la mise en veille du décodeur dès lors que la TV est elle-même mise en veille ou éteinte", poursuit-il.