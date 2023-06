Pourquoi la Commission européenne appelle-t-elle à bannir Huawei et ZTE ?

Au sujet de Huawei et ZTE, l'Europe est sollicitée de longue date par les États-Unis, qui la pressent de lui emboîter le pas : ils ont déjà interdit la vente d'équipements de cinq fournisseurs chinois, dont les deux entreprises. Le Royaume-Uni et le Canada ont été également pris des mesures dans le même sens. Les pays européens, eux, sont plus divisés sur la question. Depuis 2020, une "boîte à outils" européenne compile des recommandations destinées à protéger les réseaux 5G dans l'UE des risques d'espionnage et de sabotage. Trois ans plus tard, la quasi-totalité des pays membres a adopté ou prépare une législation en la matière, mais "seuls dix d'entre eux" restreignent ou excluent vraiment dans les faits "des fournisseurs à haut risque", a déploré Thierry Breton, qui s'inquiète d'un "risque de sécurité majeur".

Parmi ces rares bons élèves, la France, qui a adopté depuis 2019 des dispositifs législatifs "anti-Huawei". Si son matériel n'est pas explicitement interdit pour le déploiement du réseau mobile 5G, l'Agence nationale chargée de la sécurité informatique (Anssi) a restreint très fortement les autorisations d'exploitation, pour "préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale". Certains opérateurs télécoms comme SFR et Bouygues ont donc été sommés de retirer les antennes qu'ils avaient déjà installées. L'Allemagne, en revanche, n'a par exemple pris aucune mesure contre les équipementiers chinois, note Le Monde.