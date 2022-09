Carburant : Google Maps propose des itinéraires pour réduire votre consommation

Jusqu'alors testée dans plusieurs pays parmi lesquels les États-Unis ou le Canada, cette option est censée faire réaliser des économies, tant en carburant qu'en argent. L'idée est au fond assez simple : il s'agit de prendre en compte non seulement la distance totale à parcourir, mais également la topographie des zones traversées. Éviter par exemple une montée très raide ne faisant gagner que quelques dizaines sur un autre chemin, exploiter des descentes, mais aussi s'appuyer sur les vitesses légales en fonction des différents tronçons ou sur l'état du trafic à un instant T.

"Nous estimons qu'opter pour des itinéraires respectueux de l'environnement permettrait d'éviter plus d'un million de tonnes d'émissions de carbone par an, ce qui équivaut à retirer plus de 200.000 voitures de la route", écrivait Google voilà quelques mois. Notons qu'au cours des semaines à venir, cet outil devrait continuer à évoluer, en permettant aux usagers de renseigner la motorisation de leur véhicule. Une manière d'affiner encore davantage les résultats fournis par Maps. "Les moteurs diesel sont souvent plus économes à des vitesses élevées que les moteurs essence, tandis que les véhicules hybrides et électriques offrent de meilleures performances en trafic discontinu", souligne la firme américaine.