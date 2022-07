Rachat avorté de Twitter par Elon Musk : les raisons qui ont conduit l'homme d'affaires à faire machine arrière

Le 13 mai, Elon Musk fait savoir qu'il suspend l'acquisition de Twitter, exprimant des inquiétudes quant au nombre réel de faux comptes sur la plateforme, que le réseau évalue comme étant inférieur à 5% parmi les 229 millions d'utilisateurs actifs. Mais le multimilliardaire estime que les responsables du réseau social mentent, et que cela affecte la viabilité et la valeur de la société. Le 6 juin, après des échanges houleux avec les responsables du réseau (dont un emoji en forme de crotte tweeté à l’intention de Parag Agrawa, le patron de Twitter ), Elon Musk réitère sa menace.

À l'entendre, le réseau social "résiste activement" à ses demandes d’informations sur les spams (comprendre les tweets publicitaires indésirables) et autres faux comptes, ce qu'a toujours démenti la plateforme. Jeudi dernier, des responsables de Twitter ont d'ailleurs indiqué qu’il supprimait quotidiennement pas moins d'un million de comptes contrôlés par des bots, rapporte le site de la BBC. Par ailleurs, la vision "libertarienne" du patron de Telsa et SpaceX se heurte à celle de nombreux employés de Twitter et d'observateurs, qui demandent au contraire aux réseaux sociaux de mieux lutter contre les discours haineux, le harcèlement et la désinformation, dans l'intérêt des utilisateurs et de la démocratie.