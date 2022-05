Rachat de Twitter : Elon Musk veut rassurer l'UE sur la modération des contenus

Il aurait racheté Twitter, selon lui, pour défendre la liberté d'expression. Le 25 avril dernier, après plusieurs semaines de négociations, Elon Musk a pris le contrôle du réseau social à l'oiseau bleu, pour la somme colossale d'environ 44 milliards de dollars (40 milliards d'euros). Le patron de Tesla et SpaceX, accessoirement l'homme le plus riche du monde - à la tête d'une fortune estimée à 219 milliards d'euros, selon le magazine Forbes - a exprimé sa volonté de faire de la plateforme aux 436 millions d'utilisateurs actifs mensuels un bastion de la parole libre, où l'on peut en quelque sorte tout dire.

De quoi laisser craindre une fuite inexorable vers plus de fake news et de messages haineux. Ce que réfute le patron de Neuralink, une start-up spécialisée dans la recherche sur les implants cérébraux. Lundi 9 mai, à l'issue d'une visite du commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, dans son usine automobile à Austin, au Texas, Elon Musk s'est dit en osmose avec l'UE sur la modération des contenus. Et ce, malgré une apparente contradiction entre sa vision de la liberté d'expression, qu'il souhaite promouvoir sur Twitter, et les nouvelles règles européennes sur la régulation des réseaux sociaux.