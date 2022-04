Rachat de Twitter par Elon Musk : des milliers d'utilisateurs migrent vers Mastodon

Avec son gros mammouth en guise de logo, Mastodon est le dernier réseau social à la mode. Ces dernières 24 heures, ce clone de Twitter, apparu en 2016 dans l'indifférence quasi générale, a vu son nombre d'utilisateurs grimper en flèche. "Nous observons un afflux d'environ 41.287 utilisateurs sur le réseau Mastodon aujourd'hui", écrit la plateforme dans un message publié ce mardi matin sur Twitter. Le réseau social au pachyderme, qui revendique 600.000 inscrits rien qu'en France, pourrait tirer profit de l'exode des utilisateurs de son proche cousin.

Depuis l'annonce du rachat du réseau social à l'oiseau bleu par Elon Musk, un certain nombre d'utilisateurs ont fait part de leur intention de déserter la plateforme. Au cours des dernières semaines, le milliardaire américain a dit vouloir renforcer la liberté d'expression... au détriment de la modération. Et beaucoup craignent que le réseau se retrouve envahi par la désinformation et les discours haineux. Déjà en 2017, suite à des changements dans l'interface de Twitter, quelques pionniers du réseau avait rejoint Mastodon, espérant y retrouver l'ambiance des premiers gazouillis.