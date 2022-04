Rachat de Twitter par Elon Musk : pourquoi Wall Street doute que le milliardaire finalise l'opération

Le doute s'installe à Wall Street concernant le rachat définitif du réseau social Twitter par Elon Musk, actuel propriétaire de Tesla et SpaceX. Le milliardaire américain était devenu actionnaire majoritaire de la plateforme, le 4 avril, en prenant une participation de 9,2% au capital de l'entreprise, pour une valeur estimée à 2,9 milliards de dollars (soit 2,6 milliards d'euros). Trois semaines plus tard, le conseil d'administration avait scellé l'accord entre les deux parties.

Elon Musk n'a toujours pas finalisé le rachat. "Les frais en cas de rupture de l'accord ne sont que d'un milliard de dollars", explique à l'AFP Scott Galloway, professeur de marketing de la New York University. "Elon Musk n'a pas acheté Twitter, mais une option de rachat à 44 milliards (...). Je ne pense pas qu'il va activer cette option". Le milliardaire affirme pourtant avoir sécurisé 46,5 milliards de dollars : 21 milliards de sa fortune personnelle et deux prêts bancaires de Morgan Stanley. Mais "il a y encore beaucoup d'incertitudes autour de l'opération", développe Scott Kessler, analyste chez Third Bridge.