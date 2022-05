Rachat de Twitter par Elon Musk : des ONG appellent les marques à empêcher la suppression de la modération sur le réseau

Ces associations, qui luttent notamment contre la désinformation et le sexisme, tentent de convaincre les annonceurs : "Votre marque risque d’être associée avec une plateforme qui amplifie la haine, l’extrémisme, la désinformation sur la santé et les théories du complot (…). Votre budget publicitaire peut financer le caprice de Musk ou le responsabiliser." Ces ONG ne sont pas les seules à s’inquiéter du devenir de la plateforme. La direction actuelle de Twitter a fait savoir que le réseau social risquait de perdre des utilisateurs, des annonceurs et des employés.