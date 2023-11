Régulation des contenus : Emmanuel Macron regrette une confiance qui "se réduit" avec Meta, X et Google

"Ils ne veulent plus jouer". Emmanuel Macron n'a pas épargné ce vendredi les plateformes Meta, X et Google, vis-à-vis desquels "la confiance se réduit". En cause ? Leur mission de régulation des contenus en ligne.

Pour Meta et Google, "le fait qu'aucun "top manager" n'ait été disponible ni à New York en septembre, ni ici à Paris, ça veut dire qu'ils ne veulent plus jouer", a déploré le président français. Ce dernier s'exprimait en ouverture du 5ᵉ sommet de l'appel de Christchurch. Lancé avec la Nouvelle-Zélande après l'attentat dans cette ville néo-zélandaise en mars 2019, cet événement a pour vocation de mieux "lutter contre les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne".