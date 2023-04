REPORTAGE - Nucléaire : les secrets de la fabrication de l'uranium, dans les steppes kazakhes

Le reportage de TF1 nous emmène dans le désert de Muyunkum, qui abrite la plus grande réserve d'uranium du monde. Au milieu des steppes, loin de toute centrale nucléaire, on remarque des panneaux qui signalent la présence de radioactivité. Issue du sous-sol, celle-ci est naturelle ici, et sans danger à ce stade. D'étranges mâts disséminés à perte de vue intriguent les visiteurs : il s'agit des foreuses de l'entreprise française Orano. En partenariat avec le Kazakhstan, la France exploite dans la région un immense gisement souterrain, qui fait travailler 1200 personnes localement.