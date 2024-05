Voitures électriques : faut-il tabler sur l'induction ?

Alors que l'on cherche à tripler le nombre de voitures électriques vendues en France d'ici 2027, une technologie pourrait aider à franchir ce cap. L'induction que l'on retrouve dans nos cuisines peut aussi servir à recharger les voitures.

À l'évocation du mot "induction", les réponses sont unanimes, "plaque à induction". Et pourtant, sans le savoir, bon nombre de vos appareils électroménagers sont dotés de cette technologie qui fonctionne avec un champ magnétique. C'est le cas par exemple de robots cuiseurs.

Et ça ne se voit pas, mais dans 90% des lave-linges, l'induction a remplacé les anciennes courroies. On la trouve encore dans d'autres appareils, comme des chargeurs pour téléphones ou montres connectées. Le prix de vente varie entre 20 et 50 euros. Il n'y a qu'à les poser sur un socle, cela charge, c'est presque magique.

Attention toutefois, ces chargeurs du futur ne sont pas compatibles avec les smartphones les plus anciens. Les plus récents, en revanche, sont capables, eux-mêmes, de recharger directement d'autres appareils. "Côté performances, la recharge par induction est souvent plus lente qu'avec un adaptateur secteur classique", prévient Adrian de San Isidoro, journaliste à 60 Millions de consommateurs. Comptez jusqu'à une heure supplémentaire pour atteindre les 100 % sur votre smartphone.

"Biberonnage"

L'induction n'a pourtant rien d'un simple gadget pour autant, comme le prouve son développement dans le secteur automobile. L'entreprise Valeo parie ainsi sur la recharge des voitures électriques grâce à des pads placés au sol et dans le véhicule. Plus besoin de se brancher ou de trouver une borne compatible, il suffit de se garer pour que la recharge démarre.

"C'est quelque chose qui va permettre de faire ce qu'on appelle un peu du 'biberonnage', de se recharger, dès que votre véhicule est stationné. Quand vous allez faire vos courses, vous allez au cinéma, vous êtes au bureau... Toutes ces situations seraient totalement pertinentes pour ce type de recharge par induction", détaille Claudine Rochette, responsable marketing produit chez Valeo. La commercialisation est prévue en 2027.

Et demain, c'est peut-être même en roulant que vous pourrez recharger votre véhicule. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.