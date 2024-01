REPORTAGE - Caméras cachées, micros... Ils s'équipent en matériel d'espionnage pour surveiller leurs proches

La pratique est illégale, mais elle fait de plus en plus d’adeptes. Le matériel d’espionnage ne s'est jamais aussi bien vendu à des particuliers. Le 20H de TF1 décrypte ce phénomène.

De James Bond au "Bureau des Légendes", en passant par "The Wire", la mythologie de l’espionnage n’a pas fini de fasciner le grand public. Au point qu’aujourd’hui, il n’est plus rare que la réalité rattrape la fiction. Le plus souvent pour le pire. Comme cette sinistre affaire datant de 2017, ayant révélé l’existence de Fireworld, un site vendant à tout un chacun un logiciel espion pour téléphones promettant, en guise d’argument marketing, de "savoir si son fils est gay"… Son concepteur, un jeune ingénieur français, avait été condamné, en 2019, à une peine de huit mois de prison avec sursis. La face émergée de l’iceberg. Depuis, les avancées technologiques ont accentué le phénomène de ventes de produits d’espionnage à des particuliers.

Cela se passe beaucoup sur Internet, mais pas seulement. Dans le reportage en tête de cet article, TF1 se rend dans un magasin presque unique en France, où l’on vend des traceurs GPS permettant de suivre en temps réel chaque mouvement d’une voiture, ou des objets du quotidien cachant des caméras ou des micros miniatures, tels des stylos, des montres, des souris d’ordinateur, des enceintes connectées… Et il n’est pas nécessaire d’exercer la profession d’agent secret pour se les procurer. Meilleure vente de la boutique : un chargeur de téléphone, à 239 euros, avec caméra intégrée dans la partie inférieure de l’appareil, "filmant à 120 degrés, avec vision nocturne automatique", précise un vendeur.

Quel est le profil des clients ? "Il y a vraiment de tout mais ce sont beaucoup de professionnels qui veulent surveiller leur bureau, par exemple, poursuit le vendeur. Une fois, une cliente est venue parce qu’elle avait des doutes sur la maltraitance de sa mère, qui avait plus de 90 ans. Il y a aussi des cas de maltraitance sur enfants. Et puis des maris jaloux, des femmes jalouses…" La même clientèle qui se tourne, par ailleurs, vers les logiciels espions, ayant vocation à géolocaliser avec précision un autre téléphone, écouter ses appels ou lire ses messages. Les fabricants promettent volontiers aux utilisateurs de pouvoir espionner leur conjoint, ce qui est totalement interdit sans le contentement de la personne surveillée.

C’est pourtant ce qui est arrivé à Félicia, avocate installée à Bruxelles, qui a été victime de violences conjugales. Elle a commencé à se sentir espionnée lorsqu’elle s’est mise à chercher un nouvel appartement. "J’étais en contact avec des agents immobiliers, qui m’envoyaient les adresses des biens à visiter. Et quand je m'y rendais, je constatais que mon ex-conjoint était déjà sur place. Ça s’est produit une fois, deux fois, trois fois… Jusqu’au jour où j’ai réalisé qu’il avait installé un logiciel espion sur mon téléphone. Il avait accès à mes conversations, à toutes les photos et il se connectait à distance pour enregistrer mes appels. Je l’ai su parce qu’il m’a envoyé des extraits de conversations que j’avais eues des mois avant le divorce", raconte-t-elle face à notre caméra.

Une expérience traumatisante qu’elle veut aujourd’hui partager, pour alerter sur la banalisation de ces logiciels : "En étant avocate et confrontée tous les jours à des séparations de couples, j’ai bien vu que je n’étais pas la seule dans cette situation. J’ai eu beaucoup d’autres témoignages. J’ai constaté que la pratique était courante." Ce que confirmait, dès 2017 dans Le Monde, une conseillère au Planning familial des Yvelines : "C’est mal connu mais ça existe depuis un moment. Nous avons eu des témoignages d’hommes qui avaient placé des traceurs dans les GPS de voiture ou des logiciels espions dans le téléphone."

"Notre marché principal, c’est la France"

Pour lutter contre l’usage illégal de ces produits, un dispositif est expérimenté depuis deux ans dans plusieurs commissariats de la région parisienne : une tablette permettant aux victimes de vérifier si leur téléphone a été piraté ou non. "Si on se rend compte que l’appareil est infecté, on va ouvrir une enquête et garder le téléphone comme une pièce à conviction, qu’on va ensuite envoyer en analyse. Puis on va entendre le mis en cause sur les faits et le présenter à la justice", détaille le commissaire de police de Trappes (Yvelines) Alexis Maurin. Un dispositif qui pourrait, à l’avenir, être installé en libre-service dans les bureaux de poste.

En France, enregistrer les appels ou les correspondances d’une personne sans son consentement est passible d’un an de prison et de 45.000 euros d’amende. La seule finalité susceptible de ne pas tomber sous le coup de la loi concerne les parents désireux de surveiller leurs enfants, mais seulement dans des cas précis, comme des craintes d’une radicalisation djihadiste. "Notre marché principal, c’est la France, qui est le plus grand marché d’Europe en matière de logiciels espions, indiquait pourtant au Monde Christian Passoni, responsable d’activités de l’entreprise BIBIspy, basée en République tchèque. Les Français aiment bien ces produits. Ils les achètent sans problème. La France est un pays d’espions."