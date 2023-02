REPORTAGE - Des fermes sur la lune ? Cultiver dans l'espace sera bientôt une réalité

Grâce à des lampes à UV et un système de goutte à goutte, de la vanille, des fruits de la passion et autres plantes exotiques poussent jusqu'à dix fois plus vite dans cette serre que dans la nature. Cette technologie a été conçue dans un but précis : créer la première ferme spatiale. On découvre dans le reportage de TF1 sa version miniature, qui nous est présentée par ses concepteurs. "On a cinq ans pour transformer ce module terrestre en un module spatialisé" pour qu'il puisse résister aux conditions lunaires, nous explique Barbara Belvisi, fondatrice d'Interstellar Lab. Un tel dispositif permettrait aux astronautes d'effectuer de longues missions en parfaite autonomie alimentaire.