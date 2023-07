REPORTAGE - Espace : découvrez l'entraînement intensif de l'astronaute française Sophie Adenot

Sélectionnée parmi 22.500 candidats européens, Sophie Adenot filera bientôt vers la station spatiale internationale. Technique, dextérité, résistance physique, formation médicale… Celle qui sera la deuxième Française à se rendre dans l'espace après Claudie Haigneré, se prépare au voyage au sein du Centre d'entraînement des astronautes à Cologne, en Allemagne. Et ses journées sont bien remplies. "Je me rends compte aujourd'hui de la densité de l'entraînement et de la densité des tâches à maîtriser. C'est très pluridisciplinaire. Je pense que trois années minimum d'entraînement, ce n'est pas de trop", confie-t-elle à la caméra de TF1.