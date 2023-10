VIDÉO - "C'est l'avenir" : la reconnaissance faciale testée dans plusieurs aéroports français

"On voit qu'on réduit au moins par deux le temps de traitement des passagers, et cela apporte également un élément de confort, puisque les passagers n'ont plus besoin de sortir à nouveau (...) leurs papiers d'identité et leur carte d'embarquement à chaque étape du parcours dans l'aéroport", défend Justine Coutard, directrice de l'aéroport Paris-Orly. Selon la direction de l'infrastructure, ce système serait par ailleurs plus sécurisé, l'informatique ayant moins de risque que l'œil humain de confondre deux personnes.

Ces tests actuellement menés à Roissy-CDG et à l'aéroport de Lyon sont attentivement suivis par l'Aviation civile pour l'aspect technique et par la CNIL, pour tout ce qui concerne l'utilisation des données. Les résultats semblent tout à fait concluants, avec un taux de satisfaction de 4,5 sur 5 à Lyon et un gain de temps de 50% sur le parcours du passager.