Elon Musk, actionnaire majoritaire de Twitter, ne siégera pas au conseil d'administration

"Nous avons apprécié et apprécierons toujours la participation de nos actionnaires, qu'ils siègent à notre conseil ou non. Elon est notre plus gros actionnaire et nous resterons ouverts à sa participation", a poursuivi le directeur général de la plateforme. "Il y aura des distractions à l'avenir, mais nos buts et nos priorités restent inchangés. Les décisions que nous prenons et comment nous les exécutons sont entre nos mains, et celles de personne d'autre." Suite à cette annonce, Elon Musk a tweeté un émoji pouffant de rire (depuis devenu introuvable), sans que l'on puisse déchiffrer le sens exact de son message.