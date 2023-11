TikTok encouragerait l’automutilation et les idées suicidaires, accuse Amnesty international

L’ultrapopulaire plateforme chinoise de vidéos courtes et virales attire chaque mois plus de 22 millions d’utilisateurs actifs rien qu'en France. Un engouement que le réseau social, très prisé des plus jeunes, doit en grande partie à son système de recommandation des contenus, qui s'appuie sur la collecte des données des utilisateurs. Deux rapports, publiés mardi 7 novembre par Amnesty international, dénoncent une "quête effrénée pour obtenir l’attention des utilisateurs" au détriment de la santé mentale des plus jeunes. En ligne de mire, la fonctionnalité "Pour toi" de l’application.

Sur ce fil, alimenté par des algorithmes, défilent à l’infini des contenus en rapport avec les centres d’intérêt de l’utilisateur. "Nous avons observé qu’en l’espace de 20 minutes, voire moins, des comptes d’adolescent·e·s qui avaient signalé leur intérêt pour des contenus liés à la santé mentale se voyaient pour la plupart proposer des vidéos liées à la dépression et à l’automutilation", s’alarme Amnesty international, dont les conclusions s’appuient sur plus d’une trentaine de comptes automatisés qui avaient été paramétrés de manière à représenter des enfants de 13 ans au Kenya et aux États-Unis.