Twitter vers un changement de nom et de logo ? L'annonce énigmatique d'Elon Musk

Le nouveau Twitter à la sauce Musk n'en portera même plus l'emblème. Après avoir licencié l'équipe, modifié l'algorithme, allongé les publications et facturé des fonctionnalités autrefois gratuites, Elon Musk veut aller encore plus loin. Ce dimanche 23 juillet, le propriétaire du réseau social a annoncé qu'il voulait revoir l'intégralité de l'identité visuelle de Twitter. Allant jusqu'à déplumer l'oiseau bleu.