Comme Whatsapp ou Instagram, Elon Musk veut bientôt proposer les appels audio et vidéo sur Twitter

Conséquence : de nombreux annonceurs ont déserté le site et l'application, et la nouvelle formule d'abonnement payant Twitter Blue (pour être certifié et bénéficier de privilèges) semble très loin de compenser les pertes de revenus, d'après de nombreux analystes. Mais le patron de Tesla et SpaceX continue sur sa lancée, encouragé par les retours de ses nombreux fans.