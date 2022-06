Comment l'intelligence artificielle et le métavers vont chambouler Facebook et Instagram

Les investissements massifs dans le développement du métavers accompagnent ceux dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Du côté de Facebook et Instagram, dont la quasi-totalité des revenus proviennent de la publicité, on estime en effet qu'il s'agit d'un levier central pour parvenir à augmenter la rentabilité des deux réseaux. Le raisonnement est au fond assez simple : à mesure que l'IA progresse, elle parvient de mieux en mieux à cerner le profil des utilisateurs et leurs attentes. Proposer des contenus pertinents se révèle alors plus facile, tout comme le ciblage des produits publicitaires les plus adaptés à chaque public. Une aubaine pour les annonceurs, désireux de cibler au mieux les campagnes de pub qu'ils mettent au point.

Les deux réseaux sociaux vont évoluer à l'avenir, et ne ressembleront sans doute pas à ceux que l'on connaît à l'heure actuelle. En effet, "la plupart du contenu que vous voyez sur Facebook et Instagram provient de vos amis", a résumé Mark Zuckerberg, mais "au fil du temps, de plus en plus de contenus seront amenés à provenir des recommandations de l’IA". Conçues pour rester en contact avec ses proches et échanger avec eux, ces plateformes sont amenées à devenir avant tout de vastes agrégateurs de contenus, au sein desquelles la place des publications de vos amis est promise à diminuer.

L'influence de TikTok, qui prend la forme d'un flux de contenus ininterrompu, s'étend de manière très visible. Si le Facebook du futur va s'en inspirer, on constate qu'Instagram a déjà cherché à s'adapter. Le réseau, à l'origine dédié à la photo, devient au fil des mois une plateforme se focalisant sur la vidéo. "TikTok prend à Instagram du temps passé. Il se met donc à proposer la même chose afin d’éviter la transhumance des utilisateurs et des annonceurs", expliquait récemment au Figaro un spécialiste. Rien d'étonnant au fond, puisque sur Internet comme ailleurs : le temps, c'est de l'argent.