Comment TikTok Lite veut vous faire regarder encore plus de vidéos (et vous "récompenser")

TikTok a lancé en France et en Espagne une application qui incite à faire défiler des vidéos pour cumuler des points virtuels, convertibles notamment en bons d’achat. On vous explique cette fonctionnalité, pointée du doigt pour son risque d'addiction supplémentaire aux écrans.

"Récompenser" le temps d'écran. C'est la particularité de TikTok Lite, la nouvelle application lancée en France et en Espagne par ByteDance, maison mère chinoise du réseau social TikTok. S'il s’agit d’une copie simplifiée et plus économe en données de la version classique, la grande différence de TikTok Lite relève d'une fonctionnalité surprenante : ses utilisateurs peuvent gagner de l'argent en l'utilisant et en consommant des vidéos.

En France, l'option de rémunération est déjà disponible via les boutiques d’applications Android, on vous explique son fonctionnement.

Un onglet "récompenses" dédié

"Vous recevrez une invitation à réaliser des Tâches. (...) Toutes les Tâches disponibles apparaîtront dans le Centre de récompenses", peut-on lire dans les conditions d'utilisation de TikTok Lite. En effet, c'est dans ce tableau de bord dédié, mis en avant sur la page d'accueil, qu'il est possible de réaliser différentes missions rémunératrices : se connecter quotidiennement, regarder massivement des vidéos, aimer des contenus, ou encore suivre de nouveaux comptes (voir ci-dessous).

Une jauge de récompenses est également présente lors du visionnage des vidéos. Les points s'ajoutent ainsi au fil du temps de visionnage. À noter que cette jauge n’est présente que sur les pages "Pour toi" et "Suivis", il est donc impossible de gagner des points en laissant jouer une vidéo en boucle.

Des récompenses, sous quelle forme ?

Ces points peuvent ensuite être échangés contre des bons d’achat Amazon ou des cartes-cadeaux sur PayPal. Sont également échangeables "des Pièces de monnaie qui peuvent être utilisées pour activer des cadeaux virtuels qui peuvent ensuite être envoyés aux créateurs virtuels de chaque utilisateur", détaille TikTok.

Bien que l'application ne rapporte pas une fortune (100 points rapportent environ 0,01 euro de récompense), beaucoup voient dans ce lancement un risque supplémentaire d'addiction aux écrans pour les utilisateurs. Dans un tweet, la secrétaire d'État chargée du Numérique Marina Ferrari évoque une "dérive contestable", annonçant "étudier avec la plus grande attention les mécanismes de l’interface".

En janvier, Emmanuel Macron a dit vouloir une reprise "du contrôle de nos écrans qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer". De son côté, la Commission européenne a lancé plusieurs enquêtes, notamment une sur TikTok, sur les mesures mises en œuvre afin de protéger la "santé physique et mentale" des mineurs.

Dans ses conclusions de la commission d'enquête "La tactique TikTok : opacité, addiction et ombres chinoises" livrées l'été dernier, le Sénat a déjà alerté sur le temps moyen passé sur l'application pour les 4-18 ans (1h47 par individu).