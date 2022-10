À quoi pourrait ressembler Twitter, version Elon Musk ?

Par ailleurs, l'outil lui-même pourrait être complètement refondé. Pour redresser la croissance de Twitter, qui tourne au ralenti, Elon Musk avait évoqué en avril dernier diverses options pour générer plus de revenus : dynamiser les abonnements payants, monétiser la diffusion des tweets très populaires ou encore payer des créateurs de contenus.

L'extravagant patron pourrait en effet décider de rendre l'utilisation du réseau social payante. Il semble envisager la possibilité de facturer la publication de Tweets avec des paiements par la crypto-monnaie DogeCoin, rapporte la chaîne américaine CNN. Ce qui pourrait permettre aussi de lutter contre les faux comptes, un de ses chantiers de prédilection. Mais le nouveau patron a ensuite déclaré que cette idée serait trop difficile à mettre en place, sans évoquer d'autres solutions, rapporte le Time.

Ces derniers mois, Elon Musk a aussi évoqué la possibilité du cryptage de bout en bout sur la messagerie que propose Twitter, mais aussi l'intégration de la plateforme dans une application plus globale, baptisée X, qui pourrait prendre les contours de l'application de messagerie mobile WeChat, très populaire en Chine. Interface à tout faire, elle est à la fois un réseau social, un moyen de paiement, un lecteur de QRcodes... En 2020, The Wall Street Journal y voyait même "un puissant outil de surveillance", permettant au gouvernement chinois de suivre et de censurer l'activité de plus d'un milliard d'utilisateurs.

Quant au bouton permettant de modifier les tweets, l'initiative a été lancée le mois dernier par la plateforme pour les abonnés payants de Twitter au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et devrait bientôt l'être aux États-Unis. Elon Musk pourrait "accélérer le processus", selon le Time.