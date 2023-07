Threads, le nouveau réseau social de Meta pour "plumer" son grand rival Twitter

Au moment de l’inscription, le réseau social transfère directement vos abonnés et vos listes de suivi depuis Instagram. De ce fait, les utilisateurs n’ont pas besoin de reconstruire une communauté en partant de zéro et disposent d’ores et déjà de leurs cercles d’influence préexistant sur l'application de partage de photos et de vidéos. L'interface de l’application mobile (disponible seulement sur les iPhone et iPad pour l’instant) est assez basique et son design rappelle celui de Twitter.