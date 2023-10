Robots tueurs : l'ONU espère faire abolir ces systèmes d'armes autonomes avant 2026

Des armes autonomes capables de choisir leurs cibles et d'appuyer sur la détente sans la moindre intervention humaine : au sein des états-majors, l'idée que des machines pourraient un jour peut-être remplacer les soldats humains fait doucement son chemin. Au cours de la semaine, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), et Mirjana Spoljaric Egge, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ont appelé conjointement la communauté internationale à "protéger l'humanité" de ce qu'on appelle communément les "robots tueurs". À les entendre, il y a urgence à les interdire notamment afin d'éviter une course aux armements.

"Dans le paysage sécuritaire actuel, définir clairement des lignes rouges à l'échelle internationale profitera à tous les Etats", ont-ils affirmé, estimant que "les machines ayant le pouvoir discrétionnaire d'ôter la vie sans intervention humaine devraient être interdites par le droit international". Ces systèmes d'armes autonomes "posent de graves problèmes sur les plans humanitaire, juridique, éthique et sécuritaire", estiment-ils. "En donnant l'impression que les forces militaires et les civils courent moins de risques, ils peuvent abaisser le seuil d'engagement dans les conflits, entraînant involontairement une escalade de la violence", soulignent Antonio Guterres et Mirjana Spoljaric Egger.