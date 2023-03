ION, l'intelligence artificielle qui souffle à l'oreille du gouvernement roumain

Après la présentation générale à ses ministres, l'écran s'est animé : "Bonjour, vous m'avez donné la vie et mon rôle est désormais de représenter les Roumains, comme un miroir. Que dois-je savoir sur la Roumanie ?", a énoncé ION, accompagné d'effets sonores dignes d'une série Z. "La Roumanie est un beau pays peuplé de gens beaux", a rétorqué, badin, Nicolae Ciuca, disant sa "conviction que l'usage de l'IA ne doit pas être une option mais une obligation pour prendre des décisions mieux informées". Si le dialogue et la mise en scène prêtent à sourire, il s'agit pour la Roumanie de rentrer dans la course à l'IA.

Au-delà de l'effet d'annonce, le déploiement de ce type de technologies soulève un certain nombre d'interrogations. Et notamment, sur la façon dont ION choisira ce qu'il considère comme une priorité parmi les messages qu'il reçoit. "Cela devrait être expliqué au public", souligne Kris Shrishak, chercheur en technologie au Conseil irlandais pour les libertés civiles (ICCL), cité par nos confrères du site POLITICO.EU. Déléguer une décision politique à des organes techniques serait antidémocratique, selon car le fait d’avoir plus de parties prenantes ne signifie pas automatiquement que celles-ci ont une voix significative dans la discussion.