Salon Vivatech : exosquelette, hologramme, réalité augmentée... Découvrez les outils de travail du futur

Et si demain votre corps devenait plus fort et plus agile ? Grâce à un exosquelette, c'est désormais possible ! Avec deux moteurs et des capteurs, le modèle testé par l'un de nos journalistes peut reconnaître les positions de son porteur et s'adapter à ses mouvements.

Ainsi, marcher ou courir semblent plus faciles. Soulever une caisse de 15 kilos fait tout de suite moins mal au dos avec l'aide d'un exosquelette. L'objectif est de faciliter certains mouvements et éviter des douleurs physiques. Ce dispositif a été pensé pour ceux qui travaillent dans la logistique ou sur des chaînes de production.