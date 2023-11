Sam Altman, pionnier de l'IA, licencié par OpenAI : la France propose de l'accueillir

Le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, a proposé ce samedi d’accueillir Sam Altman en France. L'Américain a été démis de ses fonctions ce vendredi chez OpenAI, l’entreprise qui a lancé la plateforme d’intelligence artificielle générative ChatGPT. Cette invitation française intervient au lendemain de l'annonce de la création d’un laboratoire pour le développement de l’IA à Paris.

Après son licenciement surprise, Sam Altman est le bienvenu en France. Ce pionnier de l’intelligence artificielle a été invité par le gouvernement français à traverser l’Atlantique, après avoir été démis de ses fonctions ce vendredi, avec effet immédiat, de patron de l’entreprise américaine OpenAI, à l’origine de la plateforme d'intelligence artificielle générative ChatGPT.

"Sam Altman, son équipe et leurs talents sont les bienvenus s'ils le souhaitent en France où nous accélérons pour mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun", a écrit ce samedi le ministre délégué chargé du Numérique Jean-Noël Barrot sur X (anciennement Twitter).

Laboratoire dédié à l'IA à Paris

Cette proposition d’accueillir la star de la Silicon Valley à bras ouverts en France n’intervient pas par hasard. Ce vendredi, les deux grands patrons français Xavier Niel, propriétaire du groupe Iliad et de Free, ainsi que Rodolphe Saadé, PDG de la société de transports CMA CGM, ont annoncé lancer un laboratoire dédié à la recherche sur l’intelligence artificielle à Paris. Pour la création du lieu baptisé "Kyutai" ("sphère" en japonais), les deux milliardaires ont révélé lors d'une conférence sur l'IA, soutenue par Emmanuel Macron, y investir 300 millions d’euros.

Dans la course à l'IA, la France souhaite faire émerger des "champions nationaux", selon l'expression de Jean-Noël Barrot. L’ambition d’un tel laboratoire est donc de ne pas se laisser distancer par les Américains, et notamment de nourrir les IA de données en français pour que cette technologie d'avenir ne parle pas qu'anglais. Sam Altman avait d’ailleurs été reçu en mai dernier par Emmanuel Macron et le ministre de l’Économie Bruno Le Maire pour discuter du cadre de réglementation autour de ces technologies et de ChatGPT.

Éviction surprise

Malgré tout, le limogeage du visage public d’OpenAI a surpris toute l’industrie et a eu l'effet d'un séisme dans le monde de la tech. Vendredi, le conseil d'administration lui a reproché de ne pas avoir été toujours "franc". "Le départ de M. Altman fait suite à une procédure d'examen délibératif par le conseil, qui a conclu qu'il n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil, faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités", a précisé l'entreprise américaine dans un communiqué. "J'ai aimé mon temps passé à OpenAI. C'était transformateur pour moi sur un plan personnel, mais aussi, espérons-le, pour le monde", a de son côté réagi Sam Altman sur X.

Depuis la mise en ligne de la première version de ChatGPT le 30 novembre 2022, des millions de personnes s'en servent pour rédiger des messages, améliorer des textes, aider aux traductions linguistiques, ou inventer une histoire à raconter à leurs enfants, que le robot conversationnel peut lui-même ensuite leur lire. Pourtant, malgré leur succès fulgurant, ChatGPT et les autres plateformes d’IA suscitent de fortes inquiétudes, notamment concernant les dangers pour la démocratie ou l’emploi.