Effrayé par les progrès de l'intelligence artificielle, l'un de ses pionniers quitte Google et sonne l'alerte

À l'entendre, la bataille féroce que se livrent actuellement les géants de la Tech pour dominer ce marché risque d’aboutir à un monde où plus personne ne sera en mesure de démêler le vrai du faux. À plus long terme, il craint que l'IA n'élimine les emplois routiniers, voire l'humanité elle-même lorsqu'elle commencera à écrire et à exécuter son propre code. "L'idée que cette machine puisse devenir plus intelligente que des humains, je pensais que ce serait dans 30 à 50 ans, voire plus. Aujourd'hui, je ne le pense plus", souligne-t-il.