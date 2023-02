REPORTAGE - Secours : les pompiers de Paris passent au véhicule de secours électrique

Une petite révolution. Les pompiers de Paris utilisent désormais un véhicule de secours électrique pour leurs interventions dans la capitale. Moins bruyant bien sûr, et plus écologique. Mais c'est surtout un outil plus adapté pour les secours. Les trajets effectués avec ce modèle électrique sont plus fluides selon les pompiers interrogés. "Le fait que ce soit un véhicule électrique fait que les accélérations sont plus douces. Il y a moins d'à-coups dans la conduite. Donc, il y a un confort en plus pour la victime. La prise en charge est meilleure", explique dans la vidéo en tête de l'article le sergent Thomas, de la BSPP Paris 13e.