Vous servez-vous d'un des mots de passe les plus utilisés par les Français ?

L'entreprise a remarqué que les usagers français possédaient des pratiques relativement similaires à celles de leurs homologues dans le reste du monde. Ainsi, "ils ont tendance à opter pour la facilité" avec "des combinaisons simples de chiffres, de lettres et de symboles". Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si "123456" demeure le mot de passe le plus courant dans l'Hexagone mais aussi dans d'autres pays comme la Colombie, le Brésil et le Japon. De même, "password", mot de passe le plus apprécié de la planète (utilisé plus de 4,9 millions de fois), occupe le neuvième rang en France. D'autres termes simples comme "loulou" (7e), "doudou" (10e), "soleil" (14e) ou "cheval" (17e) ou "bonjour" (18e) figurent aussi en bonne position.

Par ailleurs, "l'utilisation de son propre nom pour sécuriser ses comptes" reste encore fréquent, souligne NordPass. À ce titre, "Camille" (24e), "Nicolas" (25e) et "Thomas" (31e) sont tout particulièrement appréciés par les Français.

À noter que nombre de ces mots de passe sont déchiffrables en l'espace d'un instant, souvent moins d'une seconde.