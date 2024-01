Smartphone : découvrez les applis les plus téléchargées par les Français en 2023

Le site Data.ai a classé les applications les plus téléchargées par les Français en 2023. WhatsApp, Instagram, TikTok... Découvrez le classement.

Quelles applications les Français ont-ils le plus téléchargé l'an dernier ? Pour le savoir, le site Data.ai a répertorié les applications préférées de la population française en 2023 sur les deux principaux outils de téléchargement : Apple Store et Google Play. Sans surprises, les réseaux sociaux et applications de messagerie dominent les débats...

...mais ne figurent pas en tête. En 2023, les Français ont davantage téléchargé l'application de shopping Temu. La plateforme chinoise, qui permet d'acheter des produits en ligne, souvent à prix cassés, se taille la part du lion. Elle devance WhatsApp, devenue l'une des applications de messagerie les plus populaires, gérée par Meta. TikTok, le réseau social chinois, arrive sur la troisième marche du podium.

WhatsApp, application la plus utilisée par les Français

Le reste du classement répertorie des applications similaires, à l'exception de CapCut, l'éditeur de vidéos, qui arrive en quatrième position. Suivent ensuite Shein et ses vêtements à bas pris, l'application de messagerie Telegram, l'un des réseaux sociaux de Meta Instagram, et l'application de santé Doctolib. Google et Google Maps ferment le top 10.

Les applications les plus téléchargées par les Français en 2023 :

1. Temu

2. WhatsApp

3. TikTok

4. CapCut

5. Shein

6. Telegram

7. Instagram

8. Doctolib

9. Google

10. Google Maps

Ces dix applications possèdent certes le plus grand nombre de téléchargements lors des 12 derniers mois, mais ne sont pas forcément celles qui ont le plus d'utilisateurs mensuels en 2023. À ce petit jeu, c'est WhatsApp qui domine les débats, devant Facebook, Messenger et Instagram, quatre applications dans le giron de Meta. TikTok, Snapchat et Waze suivent ensuite, devant Netflix, Amazon et Spotify.