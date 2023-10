iPhone 15 : que sait-on des problèmes de surchauffe dont des utilisateurs se plaignent ?

Un appareil qui surchauffe et des plaintes d’utilisateurs qui se multiplient. Le mois dernier, l’entreprise américaine a dévoilé les deux moutures de son téléphone star : l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Mais ces derniers font l’objet de critiques et de plaintes de la part d'utilisateurs. En cause, le boitier de l'appareil, qui a tendance à surchauffer. À tel point qu'il devient difficile de la garder en main, se plaignent certains clients. Sur un forum spécialisé, l'un d'eux a même publié une photo de son iPhone 15 à côté d'un thermomètre affichant une température de 44,3°C.