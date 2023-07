Smartphones, ordinateurs, consoles... En 2024, le contrôle parental sera activé par défaut en France

Une petite révolution. Selon un décret paru jeudi 13 juillet au Journal officiel, tous les appareils permettant d'accéder à Internet vendus en France verront un contrôle parental activé par défaut, dès juillet 2024. Smartphones, ordinateurs, télévisions, tablettes, et consoles de jeu sont concernés par cette mesure qui trouve son origine dans la proposition de loi du député Bruno Studer, adoptée en mars 2022. Le texte avait été soutenu par le gouvernement.

Concrètement, les fabricants de terminaux auront l'obligation d'installer un dispositif de contrôle parental sur les terminaux mis sur le marché français, précise dans un communiqué l'agence nationale des fréquences (ANFR), chargée de réguler les fréquences en France. Dès juillet 2024, elle veillera à la conformité des terminaux. "L’activation de ce dispositif doit être proposée gratuitement à l'utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement", précise l'ANFR.

L'Agence "pourra procéder à des prélèvements d’équipements dans les lieux de vente et, en cas de non-conformité des terminaux aux exigences de la loi, adopter un certain nombre de mesures à l'encontre des fabricants et des distributeurs", et notamment prononcer une amende administrative pouvant atteindre les 7500 euros selon l'article L-43 du Code des postes et des communications électroniques.