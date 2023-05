"Tears of the kingdom" : Nintendo lance un nouveau Zelda et espère relancer les ventes de Switch

C'est l'un des jeux vidéo les plus populaires de ces 40 dernières années. Nintendo lance, vendredi 10 mai, le dernier épisode de Zelda, du nom de la princesse emprunté à la romancière américaine Zelda Fitzgérald. Une nouveauté intitulée "Tears of the kingdom" particulièrement attendue, puisque chaque extrait vidéo du jeu publié sur Internet cumule des millions de vues.

Avec le succès de l'elfe en tunique verte armé d'une épée et dont la mission est de sauver une princesse, le géant japonais du jeu vidéo espère soutenir les ventes de sa console Switch vieillissante. Il faut dire que les chiffres affichés par Zelda sont impressionnants : à ce jour, 125 millions d'exemplaires du jeu se sont écoulés à travers le monde, dont 29 millions pour le dernier épisode "Breath of the wild".