TikTok préviendra ses jeunes utilisateurs au bout d'une heure d'utilisation, et pourra être bloqué

À commencer par la mise en place, par défaut, d'un avertissement au bout de 60 minutes d'utilisation pour tous ceux qui ont déclaré avoir moins de 18 ans. Le mineur devra alors saisir un mot de passe pour continuer à regarder le site, indique TikTok, dans un communiqué. De plus, s'ils ont un jumelage familial des comptes, les parents pourront également "définir un temps d'écran quotidien maximal de leur adolescent en fonction des jours de la semaine", précise la plateforme.

La version chinoise de TikTok, baptisée Douyin, est limitée par défaut pour les moins de 14 ans à 40 minutes par jour et leur est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Malgré ce bridage du temps d'utilisation, les jeunes européens pourront toujours, cependant, désactiver la fonction ou mentir sur leur âge, comme sur les autres sites internet. D'après l'agence Wallaroo, 32,5% des utilisateurs ont entre 10 et 19 ans.