TF1 lance TF1Info : tout savoir sur votre nouvelle offre d'information

"Avec TF1Info, nous allons offrir une expérience d'information encore plus belle et encore plus riche, en s'appuyant sur nos forces : la capacité à montrer des images, à traiter l'information en temps réel, et à apporter plus que ça encore avec des sujets et des reportages qui ressemblent à notre public" promet Julien Laurent.

Cette expérience personnalisée permettra à chacun "de trouver dans TF1Info le meilleur de ce qui l'intéresse". Sans pour autant passer à côté de ce qui est important. Et avec une expérience utilisateur innovante, marquée par la simplicité d'usage des réseaux sociaux.