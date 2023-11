Sur Twitch, un marathon caritatif pour "sensibiliser sur les violences sexistes et sexuelles"

"Merci pour les 80 euros !" Lixiviatio s'exprime en direct sur Twitch, plateforme américaine permettant de diffuser et regarder des vidéos en direct. C'est ici que s'ouvre, ce vendredi 3 novembre, la troisième édition du marathon caritatif féministe "Et ta cause". Lixiviatio et Neivee, streameuses et coorganisatrices de l'événement, apparaissent toutes deux à l'écran. À droite, les commentaires défilent à toute vitesse : "Bravo pour l'organisation !", peut-on lire dans la conversation en direct. "On est là pour faire de la sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles sur Twitch", souligne Lixiviatio, interrogée par TF1info. Les fonds récoltés lors de ce marathon, prévu sur trois jours, iront cette année au Planning familial.

"Malheureusement, je me demande quelle femme n'a pas été victime de remarques sexistes sur Twitch", déplore-t-elle. "Quand Twitch a été créé en 2011, les gens jouaient intégralement aux jeux vidéos en direct sur la plateforme, c'était donc un milieu très masculin. Maintenant, on essaie de faire évoluer cela", détaille Lixiviatio. La jeune femme a fait ses débuts sur Twitch en février 2020. "Cela faisait seulement quinze jours que j'avais créé mon compte", se souvient-elle. "C'est là que j'ai reçu un message privé disant 'ça se voit que tu as une grosse poitrine, pourquoi tu la caches ?' Mais je suis partie du principe que je n'allais pas arrêter et que j'allais me battre contre ça."