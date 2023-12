Threads, le concurrent de X, devrait arriver en France le 14 décembre

Déjà disponible aux États-Unis, le principal concurrent de X (ex-Twitter) va bientôt l'être en France et en Europe. Un compte à rebours a été lancé sur le site de Meta, groupe détenant aussi Facebook et Instagram.

Les Français et les Européens pourront bientôt télécharger un nouveau réseau social. Jusqu’ici inaccessible dans l’Union européenne, le concurrent de X (anciennement Twitter) créé par Meta et appelé "Threads" devrait être disponible dès le 14 décembre prochain à midi.

C’est en tout cas ce que laisse entendre le compte à rebours installé sur le site développé par le groupe de Mark Zuckerberg. Ce dimanche après-midi, il était alors indiqué que ce compte à rebours prendrait fin dans trois jours, 20 heures et 18 minutes.

40 millions d'utilisateurs de plus par mois

De quoi faire saliver les internautes voulant tester ce produit, depuis son lancement mondial en juillet dernier. Il faut dire que cette mise en ligne a été plus que réussie, avec plus de dix millions d'inscriptions en seulement "sept heures". Et en moins d’une semaine, ce sont 100 millions d’utilisateurs qui ont rejoint la plateforme, battant ainsi le record de téléchargements détenu par ChatGPT. L’accessibilité de Threads dans l’UE pourrait lui faire gagner quelque 40 millions d'utilisateurs mensuels supplémentaires en 2024, selon l’analyste Debra Aho Williamson au Wall Street Journal.

Pour rappel, Threads est décrit sur l’Apple Store comme "l'application de conversations textuelles d'Instagram". Concrètement, ce réseau social veut venir concurrencer directement X, aujourd’hui propriété d’Elon Musk, et permet à ses utilisateurs de consulter des fils de discussion, d'aimer, de commenter, et de partager des publications. De la même manière que sur X, donc.

"Threads est l'endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd'hui à ce qui sera tendance demain", peut-on lire sur le site d’Apple. Étant directement liée à Instagram, la plateforme permet par ailleurs de garder sa communauté existante.