TikTok : ces jeunes devenus millionnaires en publiant quotidiennement des vidéos

Comme dans l'industrie du cinéma, des agences commencent à chercher les jeunes talents du réseau social. L'une d'elles a d'ailleurs eu l'idée de réunir six jeunes tiktokeurs dans une villa de luxe, dénommée la "tiktok house". Un lieu idéal pour réaliser des vidéos. Interrogé sur le succès de ses vidéos TikTok, un des habitants de la maison ne voit "aucune raison" en particulier pour l'expliquer, à part "l'accumulation de vidéos". "Honnêtement, je me mets devant la caméra en faisant semblant de chanter", ajoute-t-il pour décrire son activité, qui lui permet d'empocher 15.000 euros tous les mois.

Leur manageuse, Michelle passe régulièrement les voir pour vérifier qu'ils remplissent leur objectif : publier tous les jours sur leur compte personnel et sur le compte de la villa, avec le but final de partager et de faire grandir leur popularité. Et quand ils ne publient pas régulièrement, la manageuse est là pour leur rappeler les conséquences. "Plus le nombre de vues sera grand, plus le chèque sera élevé", explique-t-elle à l'une des habitantes qui n'a pas filmé de vidéo depuis plusieurs jours. Et si Michelle veille au grain, c'est parce que son agence touche 20% des revenus générés par ces influenceurs.