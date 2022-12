"D'une naïveté confondante" : Emmanuel Macron fustige le réseau social TikTok

Sur TikTok, "je vous défie de trouver un contenu sur ce qu'il se passe au Xinjiang ou autre", a aussi lancé le chef de l'État, en référence à la répression et au travail forcé des Ouïghours dans cette province du nord-est de la Chine. "C'est là où vous avez de la propagande russe cachée", a-t-il également ajouté, sans plus de précisions. Le chef de l'État détient lui-même un compte TikTok, suivi par 3,2 millions d'abonnés. Il y a publié plusieurs dizaines de vidéos sur ce réseau, abordant la lutte contre le harcèlement scolaire, la sensibilisation à l'autisme ou encore des sujets de santé, atteignant parfois des millions de vues et cumulant au total plus de 23 millions de "J'aime".